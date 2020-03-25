٢٥‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١١:١٦ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83726943
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روحاني : على الشعب الاستعداد لقرارات صعبة في اطار مواجهة كورونا

روحاني : على الشعب الاستعداد لقرارات صعبة في اطار مواجهة كورونا

طهران/ 25 اذار/ مارس/ ارنا - اعلن رئيس الجمهورية حسن روحاني، ان قرار العزل الاجتماعي قد اتٌخذ وسيعلن قريبا ، مشيرا الى ان هذا القرار يطلب من المواطنين المسافرين العودة سريعا الى مدنهم ، ويدعو الجميع الى عدم السفر في الايام القادمة.

وفي حديث له خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، تطرق روحاني الى اجراءات السلامة التي اتخذتها الحكومة مؤكدا استمرار اغلاق كل المشاغل والمحال غير الضرورية والاقتصار على اسوق المواد الغذائية والصيدليات وماله علاقة بالشؤون الحياتية للناس.

واضاف ان نحو مليونين ونصف المليون موظف لايذهبون حاليا الى أماكن عملهم ، كما صدرت التوصيات للدوائر الحكومية المهمة بالاكتفاء بثلث المواظفين وبشكل دوري على مدار ساعات العمل ، موضحا ان القطاع الصحي وحده هو الذي يعمل بكامل طاقته.

واكد رئيس الجمهورية ، أن المستشفيات الايرانية لم تواجه حتى الان اي نقص في الأسرة ولا في الكادر الصحي، بل إن العديد من المدن والمحافظات لديها فائض في اقسام العناية المركزة .

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