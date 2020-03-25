روحاني : هناك مشروع في مجلس الأمن لالغاء الحظر

وفي حديث له في جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء اشار الرئيس روحاني الى الاتصالات الهاتفية مع مسؤولين في بلد عضو غير دائم في مجلس الأمن، وقال انهم جادون في طرح مشروع على مجلس الأمن يقضي بالافراج عن الأرصدة الايرانية في الدول المختلفة في الظروف الحالية.

واعرب الرئيس روحاني عن تقديره للقطاع الصحي في البلاد وجهوده في تامين الاحتياجات اللازمة لمواجهة كورونا ، كما اثنى على جهود وزارة الخارجية .

كما اشار الى ان ايران تتلقى المساعدات من اي بلد يريد المساعدة في اطار مكافحة الوباء ، وان العديد من الدول قد قدمت مساعدات صحية مختلفة وان هذه المساعدات قد وصلت الى البلاد.

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