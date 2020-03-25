٢٥‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١٢:٢٨ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83727092
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روحاني : هناك مشروع في مجلس الأمن لالغاء الحظر

روحاني : هناك مشروع في مجلس الأمن لالغاء الحظر

طهران/ 25 اذار/ مارس/ ارنا - أشاد الرئيس حسن روحاني بجهود وزارة الخارجية الايرانية في اطلاق حركة (لا للحظر) وما تركه ذلك على الراي العام ، مضيفا ان هذا الموضوع بدأ يطرح في مجلس الأمن الدولي بحيث يصدر قرار بالغاء كل أنواع الحظر في اطار الحملة الدولية لمواجهة فيروس كورونا .

وفي حديث له في جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء اشار الرئيس روحاني الى الاتصالات الهاتفية مع مسؤولين في بلد عضو غير دائم في مجلس الأمن، وقال انهم جادون في طرح مشروع على مجلس الأمن يقضي بالافراج عن الأرصدة الايرانية في الدول المختلفة في الظروف الحالية.

واعرب الرئيس روحاني عن تقديره للقطاع الصحي في البلاد وجهوده في تامين الاحتياجات اللازمة لمواجهة كورونا ، كما اثنى على جهود وزارة الخارجية .

كما اشار الى ان ايران تتلقى المساعدات من اي بلد يريد المساعدة في اطار مكافحة الوباء ، وان العديد من الدول قد قدمت مساعدات صحية مختلفة وان هذه المساعدات قد وصلت الى البلاد.

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