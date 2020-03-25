مناورات الدفاع البیولوجی في عدد من المدن الايرانية لمكافحة كورونا

و تم خلال المناورة التي نفدت اليوم الاربعاء تعقيم الشوارع و الاماكن العامة.

ففي مدينة مهاباد في محافظة اذربايجان الغربية ( شمال غرب ايران) قامت البلدية والحرس الثوري ودائرة الاطفاء ومنظمات المجتمع المدني بتعقيم المعابر والشوارع والاماكن العامة واثبتت جهوزيتها للحرب البيولوجية كون فيروس كورنا يعد من الامراض البيولوجية.

واوضح حاكم مهاباد " ايرج شجاعي " بان من اهداف المناورة تعقيم الاماكن العامة منها المستشفيات والمتنزهات والمناطق العامة ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك بواسطة اجهزة متطورة وتخصصية واضاف،ان كتيبة الوحدة الصحية للحرس الثوري تؤدي دورها في هذا المجال حيث تقوم الكوادر الطبية والصحية بتنفيذ اجراءات تخصصية وتقديم التوصيات اللازمة للمواطنين .

وفي مدينة قزوين ( غرب ايران) قامت وحدة صاحب الزمان (عجل الله فرجه) التابعة للحرس الثوري بالتعاون مع بلدية المدينة ودائرة الاطفاء فيها بتنفيذ مناورات الدفاع البيولوج.

وقال قائد وحدة صاحب الزمان (عجل الله فرجه) التابعة للحرس الثوري العميد " رضا اسماعيلي" اليوم الاربعاء لارنا ان هذه المناورات تشمل جميع الاماكن العامة والمراكز التجارية والشوارع والطرقات والحدائق والمتنزهات وجميع المرافق في المدينة بهدف تعفيرها وتعقيمها والاطىمئنان من جهوزية الوحدة والدفاع المدني في مواجهة الحرب البيولوجية .

واضاف العميد اسماعيلي ان الحرس الثوري وظف كافة امكانياته لمكافحة فيروس كورونا منذ اللحظة الاولي من اعلان اول حالة الاصابة بهذا المرض في البلاد و ذلك انطلاقا من واجباته الاخلاقة و الانسانية.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي كيانوش جهانبور وخلال مؤتمر صحفي عقده يوم امس الثلاثاء عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، قال لقد شهدنا خلال الأيام الأخيرة استمرار ارتفاع وتيرة الإصابة بفيروس كوفيد-19 (كورونا) في طهران والكثير من محافظات البلاد؛ مصرحا ان حالات الوفاة اثر الإصابة لازالت مرتفعة في طهران وبعض المحافظات، الا أن نسبة الوفيات مقارنة بإجمالي الإصابات شهدت تضاؤلا في بعض المحافظات، فيما ظلت مرتفعة في محافظات أخرى بما فيها اصفهان وآذربايجان الغربية وخراسان الرضوية.

وتابع: لقد تم حاليا زيادة عدد أسرة المستشفيات في البلاد بالتعاون مع القوات المسلحة، ومنظمة الضمان الإجتماعي، وجمعية الهلال الأحمر الإيراني الى ما يزيد عن 10 آلاف سرير في المستشفيات، و10 آلاف سرير في مراكز النقاهة.

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