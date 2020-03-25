المستشار الخاص للرئيس الايراني يبارك الذكرى السنوية لمولد النبي زردشت

وقال يونسي في رسالته التي نشرت اليوم الاربعاء : نحن نفتخر باننا نعيش في بلد كان دوما مهد الاديان التوحيدية بما فيها الاسلام والزرادشة مؤكدا ان التوحيد وعبادة الله الواحد هما الرسالة المشتركة لجميع الاديان الالهية مهنئا الزرادشة في ايران وجميع انحاء العالم بحلول الذكري السنوية لمولد النبي زردشت.

واشار الي ان الايرانيين الزردشتيين كان لهم دورا فاعلا طيلة تاريخ البلاد في المشارکئ فی مختلف المناسبات بما فیها الوطنية و يشاركون في الاحتفالات الايرانية مثل عيد 'النوروز ' مؤكدا انه لايخفي علي احد بان النوروز هو الارث المشترك لجميع الايرانيين في المناطق المختلفة باسيا الوسطي وشبه القارة الهندية والشرق الاوسط والخليج الفارسي بحيث يربط جميع القوميات في المنطقة وقبلت لحد الان 12 دولة اقليمية هذه الثقافة الايرانية باعتبارها ارثا مشتركا.

وتابع :كما قال قائد الثورة الاسلامية فان الزردشتيين لهم تقارب وصلات اكثر مع المسلمين من مختلف الجوانب.

وصرح يونسي ان الزردشتيين الايرانيين والي جانب المسلمين واتباع باقي الاديان في ايران يشاركون في تحقيق التنمية في البلاد و اعمارها وقد سجلوا مشاركة بارزة خلال فترة الدفاع المقدس ( الحرب التي فرضها نظام صدام البائد علي ايران في ثمانينات القرن الماضي ) وقدموا عشرات الشهداء والاسرى دفاعا عن الوطن.

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