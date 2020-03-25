تخت روانجي: على جميع الدول ان تتمرد على الحظر الامريكي

وفي تغريدة له على تويتر قال مجيد تخت روانجي ، أن مسؤولي معظم الدول يؤيدون وقف الارهاب الاقتصادي الامريكي عن ايران.

واضاف تخت روانجي ان الحكومات واعضاء البرلمانات حتى في امريكا ، ومسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الانسانية ـ الجميع يطالبون امريكا برفع الحظر عن ايران لتتمكن من مواجهة فيروس كورونا بصورة افضل.

وكان الامين العام للأمم المتحدة أعلن دعمه الكامل لبيان المفوضية العليا لحقوق الانسان الذي دعت فيه الى رفع الحظر الاقتصادي عن جميع الدول لتمكينها من مواجهة تفشي فيروس كوفيد - 19.

انتهى** 2344