مسؤول صيني: الحظر الامريكي ضد ايران له تداعيات سلبية على مكافحتها فيروس كورونا

وخلال حضوره في سفارة الجمهورية الاسلامية في بكين قام جوري باهداء مجموعة من المعدات الطبية والعلاجية للشعب الايراني منتقدا التسمية الامريكية لاطلاق اسم " فيروس الصين " او "فيروس يوهان" على فيروس كورونا وقال ان الصين تقترب من القضاء عليه.

وقدم جوري الشكر للجمهورية الاسلامية باعتبارها كانت الاولى في تقديم المساعدات للشعب الصيني.

وبين ان حكومة الصين قامت بارسال العديد من شحنات المساعدات الطبية الى ايران وهذا دليل على مدى العلاقات الطيبة بين البلدين ولا سيما في الظروف الصعبة.

واعرب مساعد وزير الشؤون الدولية في الحزب الشيوعي الصيني " جو ري " عن ثقته ان الشعب الايراني سينتصر على فيروس كورونا قريبا .

من جانبه اعرب سفير الجمهورية الاسلامية في الصين " محمد كشاورز زاده " عن شكره وتقدير للشعب والحكومة الصينية لتقديمها المساعدات لمكافحة فيروس كورونا .

وبين كشاورز زاده ان الشعب الايراني بات اليوم يقاتل في ساحتين الاولى ضد فيروس كورونا والثانية ضد الحظر الامريلاكي الجائر مؤكدا على الجميع السعي وبذل الجهود لانهاء الحظر الجائر ضد الشعب الايراني .

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