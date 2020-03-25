الشعب الإيراني.. أكبر ضحية الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان

وأفاد الموقع الإعلامي اللجنة الوطنية الإيرانية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، أكدت اللجنة في بيانها الصادر بالمناسبة، أن الحظر الأميركي أحادي الجانب قد أودى بحياة عشرات الأطفال من المصابين بمرض "انحلال البشرة الفقاعي" بسبب عدم حصولهم على الأدوية، كما قد أثر سلبا على التمتع بجميع حقوق الإنسان، وبات الحظر الممارس ضد الشعب الإيراني في إطار المرحلة الثانية خاصة على قطاع الأدوية مستمرا في أشد مستوياته، حتى في ظل الظروف الراهنة التي اجتاح فيها فيروس كورونا العالم برمته.

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