٢٥‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٧:٤٦ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83727646
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815 ألف عاطل عن العمل في الكيان الصهيوني بسبب كورونا

815 ألف عاطل عن العمل في الكيان الصهيوني بسبب كورونا

القدس المحتلة/ 25 اذار/ مارس/ارنا- أعلن الكيان الصهيوني أن عدد العاطلين الجدد عن العمل، الذين سجلوا من أجل الحصول على مخصصات بطالة، منذ مطلع آذار/مارس الحالي، بلغ 657,876 طالب عمل على خلفية أزمة كورونا، ليرتفع عددهم الإجمالي إلى 815,727 شخصا.

وأعلنت وزارة العمل في الكيان الصهيوني إن نسبة البطالة ارتفعت بذلك إلى 19.6%، في أعقاب أزمة كورونا، 90% منهم من العاطلين الجدد عن العمل، الذين سجلوا في الشهر الحالي وهم عاملون أخرِجوا إلى إجازة بدون راتب، في أعقاب قرارات الحكومة الصهيونية حول فرض قيود على المرافق الاقتصادية في إطار مواجهة انتشار الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الصهيونية، صباح اليوم، أن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 2030 شخصا، وتوفي خمسة مرضى من جراء الفيروس حتى الآن. ووصفت حالة 37 مريضا بأنها خطيرة، و54 حالة متوسطة و1876 حالة طفيفة.

 ويرقد 140,742 شخصا في حجر صحي منزلي، وتم إجراء فحوصات لـ5,067 شخصا.

انتهى*387*2018/أ م د

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