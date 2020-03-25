في غزة.. المساجد مغلقة بسبب كورونا

وقررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة إغلاق جميع مساجد القطاع بشكل مؤقت، ووقف صلاة الجمعة والجماعة فيها، لمدة أسبوعين، ابتداء من فجر اليوم إلى نهاية يوم الثلاثاء 7 إبريل/نيسان المقبل وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا الوبائي في القطاع المحاصر بعد اكتشاف حالتين مصابتين وافدتين من الخارج والحجر عليهما.

ويقول الحاج هنية ويبلغ من العمر 80 عاما "أنا حزين جدا اليوم لرفعي الاذان للصلاة ولم أجد أي مصلي خلفي".

ويضيف الحاج هنية باكيا" أنا مؤذن المسجد العمري منذ 35 عاما ولم تمر علينا مثل هذه الأيام ولم نسمع بمثل هذه الفيروسات التي تؤدى الى اغلاق المساجد وتمنع الحركة في الشوارع".

ويعرب الحاج هنية عن امله بان تنتهي هذه الأزمة وتعود الحياة إلى طبيعتها في غزة المنهكة من الحصار الصهيوني المتواصل للعام الرابع عشر على التوالي.

ووفقا لوكيل وزارة الاوقاف بغزة عبد الهادي الاغا فان العلماء والمفتين في قطاع غزة استحضروا جملة من القواعد الشرعية الفقهية في ضوء تفشي فيروس كورونا واتخذوا الاجراء الوقائي باغلاق المساجد لمدة أسبوعين على أن تؤدى الصلوات جماعة في المنازل، وقال "سيرفع الاذان في المساجد وسيصلي الامام والمؤذن فقط".

وأكد الاغا لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) هذا القرار قد تم اتخاذه "بناء على اجتماع للعلماء والمفتين وأهل الاختصاص بقطاع غزة بشأن التدابير الشرعية المتعلقة بصلاة الجماعة والجمعة".

وأوضح الاغا أن القرار يأتي في ظل الإجراءات الوقائية في مواجهة وباء كورونا، وذلك بعد الاستماع لرأي الجهات المختصة بوزارة الصحة ولجنة الطوارئ الحكومية حول تقديرات المرحلة الحالية والإجراءاتِ اللازمُ اتباعُها لضمان فاعلية إجراءات السلامة والوقاية، سيما بعد اكتشاف حالتين مصابتين وافدتين من الخارج والحجر عليهما”.

ودعا المواطنين إلى المحافظة على صلاة الجماعة في بيوتهم، مع الحرص على قنوت النوازل في الصلوات المفروضة.

ولفت إلى أن مجلس العلماء والمفتين وأهل الاختصاص الذي انعقد سيجتمع خلال المدة المذكورة لتقدير الموقف في ضوء المستجدات والتوجيهات الواردة من جهات الاختصاص.

*387**2018/أ م د