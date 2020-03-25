روحاني يؤكد ضرورة الإسراع في وتيرة تقديم المساعدات الى المنكوبين بالفیضانات

طهران/ 25 اذار/ مارس/ ارنا - أشاد الرئيس حسن روحاني بجهود وزارة الخارجية الايرانية في اطلاق حركة (لا للحظر) وما تركه ذلك على الراي العام ، مضيفا ان هذا الموضوع بدأ يطرح في مجلس الأمن الدولي بحيث يصدر قرار بالغاء كل أنواع الحظر في اطار الحملة الدولية لمواجهة فيروس كورونا .