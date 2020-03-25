روحاني يؤكد ضرورة الإسراع في وتيرة تقديم المساعدات الى المنكوبين بالفیضانات

وأفاد الموقع الإعلامي لرئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء، أن الرئيس روحاني تلقى خلال الإجتماع آخر التقارير حول الوضع والخسائر الناجمة عن الفيضانات والإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا في هذه المحافظات.
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طهران/25 آذار/مارس/إرنا- عقد رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني إجتماعا اليوم الأربعاء عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع محافظي كرمان وهرمزكان وسيستان وبلوجستان، أعرب فيه عن أسفه لوقوع الفيضانات بالمحافظات الجنوبية في البلاد؛ مؤكدا ضرورة الإسراع في وتيرة تقديم المساعدات الى المنكوبين وتكثيف الجهود للتقليل من معاناتهم ومشكلاتهم.
وأفاد الموقع الإعلامي لرئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء، أن الرئيس روحاني تلقى خلال الإجتماع آخر التقارير حول الوضع والخسائر الناجمة عن الفيضانات والإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا في هذه المحافظات.
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