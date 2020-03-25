إيران تقف الى جانب افغانستان في مكافحة الإرهاب والتطرف

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، ادان موسوي بشدة هذا الاعتداء الارهابي الذي خلف العشرات من القتلى والجرحى، وأضاف انه من المؤكد ان الارهابيين لن يصلوا الى اهدافهم في تصعيد انعدام الامن والاستقرار والخلافات الدينية في افغانستان من خلال اعمالهم الشريرة والتكاليف الباهضة التي يفرضونها على الشعب الافغاني المضطهد.

واعرب موسوي عن تعاطف ايران مع العائلات المكلومة للضحايا؛ مؤكدا ان ايران تقف الى جانب افغانستان في مكافحة الارهاب والتطرف.

هذا ووقع اعتداء ارهابي صباح اليوم الاربعاء ضد مكان ديني للسيخ في منطقة شوربازار في كابول مما اسفر عن مقتل 25 واصابه ثمانية آخرون وتبنت جماعة داعش الارهابية هذا الاعتداء على موقعها في الانترنت.

انتهي**2018/أ م د