البوسنة والهرسك تعرب عن تعاطفها مع الشعب الايراني في مكافحة كورونا

وقدم جعفروفيتش في هذه الرسالة تعازيه العميقة للرئيس والشعب الايراني خاصة للأسر المكلومة لضحايا فيروس كورونا متمنيا نجاح الإجراءات العلاجية لجميع المصابين.

وصرح رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك ان الحكومة والشعب الايراني اظهرا بانهما قادران على مواجهة اصعب التحديات معربا عن ثقته بان ايران ستتمكن من التغلب على هذه الظروف الصعبة بفضل الجهود البطولية التي يبذلها الاطباء والمؤسسات المعنية الايرانية.

كما اشار جعفروفيتش الى مكافحة شعب البوسنة والهرسك لهذا الفيروس، متمنيا للشعب والحكومة الايرانية التغلب على هذه الظروف الصعبة بعون الله سبحانه وتعالى.

انتهى**2018/أ م د