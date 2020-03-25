وزير الداخلية الايراني: المواطنون هم المحور لكسر سلسلة انتقال كورونا

وفي اتصال عبر الفيديو كونفرانس اليوم الاربعاء مع المحافظيين ورؤساء لجان احتواء مرض كورونا في المحافظات، تدارس رحماني فضلي معهم استعداد المحافظات لتنفيذ مشروع العزل الاجتماعي (كسر سلسلة انتقال فيروس كورونا).
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طهران / 25 اذار /مارس /ارنا- اعتبر وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي المواطنين بانهم هم المحور لكسر سلسلة انتقال فيروس كورونا.
وفي اتصال عبر الفيديو كونفرانس اليوم الاربعاء مع المحافظيين ورؤساء لجان احتواء مرض كورونا في المحافظات، تدارس رحماني فضلي معهم استعداد المحافظات لتنفيذ مشروع العزل الاجتماعي (كسر سلسلة انتقال فيروس كورونا).
يتبع ** 2342
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