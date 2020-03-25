٢٥‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١١:٣٧ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83727928
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الدفاع الجوي الايراني يبدا عمليات تعقيم الاماكن العامة في آبادان

الدفاع الجوي الايراني يبدا عمليات تعقيم الاماكن العامة في آبادان

آبادان / 25 اذار / مارس /ارنا- اعلن قائد شؤون الاسناد بمنطقة الدفاع الجوي لجنوب غرب ايران العقيد قاسم رئيسي زادة عن بدء عمليات تعقيم الاماكن العامة والشوارع في مدينة آبادان في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

وقال العقيد رئيسي زادة في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" اليوم الاربعاء ان هذه العمليات تنفذ من قبل الوحدة الخاصة للحرب الجرثومية والكيمياوية والنووية للدفاع الجوي جنوب غرب البلاد.

واضاف، ان هذه الوحدة تقود عمليات تعقيم شوارع آبادان بواسطة 25 ضابطا مدربا وعربات مكافحة الحرب الجرثومية.

واوضح بان هذه العمليات تستمر لغاية يوم غد الخميس ومن ثم تبدا عمليات تعقيم شوارع مدينة خرمشهر.

واشار الى ان المدن التي تواجه وضعا اخطر من حيث تفشي فيروس كورونا تحظى بالاولوية في عمليات التعقيم وقال، ان عمليات تعقيم المدن المهمة في محافظة خوزستان ومنها شادكان واهواز ستتم من قبل هذه الوحدة.

انتهى ** 2342

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