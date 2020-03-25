الدفاع الجوي الايراني يبدا عمليات تعقيم الاماكن العامة في آبادان

وقال العقيد رئيسي زادة في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" اليوم الاربعاء ان هذه العمليات تنفذ من قبل الوحدة الخاصة للحرب الجرثومية والكيمياوية والنووية للدفاع الجوي جنوب غرب البلاد.

واضاف، ان هذه الوحدة تقود عمليات تعقيم شوارع آبادان بواسطة 25 ضابطا مدربا وعربات مكافحة الحرب الجرثومية.

واوضح بان هذه العمليات تستمر لغاية يوم غد الخميس ومن ثم تبدا عمليات تعقيم شوارع مدينة خرمشهر.

واشار الى ان المدن التي تواجه وضعا اخطر من حيث تفشي فيروس كورونا تحظى بالاولوية في عمليات التعقيم وقال، ان عمليات تعقيم المدن المهمة في محافظة خوزستان ومنها شادكان واهواز ستتم من قبل هذه الوحدة.

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