كتائب حزب الله: مخطط أميركي يستهدف العراق بمشاركة جهاز امني عراقي

وذكر بيان لكتائب حزب الله ، انه "مع انشغال العراقيين وتكاتفهم في مواجهة كورونا رصدنا تحركات اميركية مريبة لتحقيق اهداف مشبوهة".

وأضاف، ان "المخطط الاميركي يهدف للقيام بانزال جوي يرافقه دعم ارضي بمشاركة جهاز امني عراقي يستهدف مواقع للاجهزة الامنية والحشد الشعبي والمقاومة".

وأكدت كتائب حزب الله في بيانها "نحذر من تداعيات الخطوة الاميركية كونها ستعرض البنى الاساسية للدولة العراقية للخطر وتصيب السلم الاهلي".

وشددت "كما نحذر أي طرف عراقي من المشاركة في المخطط التآمري كونه سيعامل كعدو ولن تغفر خيانته وسيلقى حسابا عسيرا".

ودعت كتائب حزب الله "المجاهدين للأستعداد للتصدي لما يبيته العدو الاميركي".

وفي ذات السياق عد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كريم عليوي، الاربعاء، المناورات الامريكية الاماراتية الجوية رسالة استفزاز جديدة لدول المنطقة خاصة وانها تقترن بتلميحات الامريكان عبر وسائل اعلام خليجية باحداث انقلاب عسكري في العراق.

واكد عليوي، على ان هذه الفعاليات الغرض منها واضح، وهو مجرد عمليات استفزازية للهيمنة على دول المنطقة واضعاف حكوماتها على شاكلة الدول الخليجية.

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