٢٦‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٧:٢٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83728025
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نخب ثقافية عربية تطالب بالغاء الحظر الاميركي الجائر ضد ايران

نخب ثقافية عربية تطالب بالغاء الحظر الاميركي الجائر ضد ايران

طهران / 26 اذار /مارس /ارنا- طالب حشد من النخب الثقافية العربية بالغاء الحظر الاميركي الجائر ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ووقع هؤلاء الكتاب والشعراء والنخب الثقافية والفنية في العالم العربي طومارا طالبوا فيه بالغاء اجراءات الحظر الاميركية الجائرة ضد ايران.

ودعا هؤلاء النخب، المجتمع العالمي، بمناى عن اي انحياز سياسي، وبناء على مبادئ التضامن الانساني، لممارسة الضغط على اميركا من اجل الغاء الحظر الاقتصادي الظالم ضد الشعب الايراني.

واعتبر النخب الثقافية العربية، ان فيروس كورونا كشف عن طبيعة وحقيقة البشرية، حيث هنالك من فضل المصالح السياسية على التضامن الانساني فيما راى اخرون العواطف والاحاسيس الانسانية اهم من المواقف السياسية، هذه المجموعة ادركت في هذه الظروف الطارئة ضرورة اتخاذ موقف ومنهج انساني بمناى عن اعتبارات الدين والعرق واللون.

ووقع الطومار الكثير من الكتاب والادباء والشعراء والسينمائيين والحقوقيين العرب من مختلف الدول العربية ومن دول اوروبية واميركا اللاتينية ايضا.

انتهى ** 2342

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