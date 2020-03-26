روحاني: الحكومة تقدم تسهيلات ميسورة التكلفة لورشات الإنتاج

وخلال إجتماع اللجنة الإقتصادية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة كورونا صباح اليوم الخميس، أضاف روحاني، ان التسهيلات المالية المذكورة يتم تقديمها للورشات الإنتاجية والخدمية المتضررة شريطة عدم فصل العمال، تحددها وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، ووزارة الرخاء الإجتماعي.

واشار رئيس الجمهورية الى الاعتمادات اللازمة لمواجهة كورونا وصرح: وجهنا اليوم رسالة الى قائد الثورة الاسلامية ونأمل أن يوافق سماحته على حصول الحكومة على مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية لمواجهة المعضلات والتعقيدات الناجمة عن انتشار وباء كورونا في البلاد خاصة في مجال الصحة والعلاج حيث لنا الكثير من الاحتياجات لتجهيز المستشفيات فضلا عن تغطية الأرصدة اللازمة لحالات البطالة للاشهر الثلاثة القادمة.

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