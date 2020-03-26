عمليات الإغاثة مستمرة في 917 منطقة منكوبة بالفيضانات في سيستان وبلوجستان

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم الخميس، أضاف راشكي، أن قوات الهلال الأحمر بدأت عمليات الإنقاذ والإغاثة منذ 22 مارس في كل من مدن جابهار وكنارك وإيرانشهر وفنوج ونيكشهر وخاش وسراوان ودلكان بعد توقف هطول الأمطار.

وتابع: تم حتى الآن توزيع 89 خيمة، و262 بساطا، و500 بطانية، و410 كغم من النايلون بين المنكوبين بالفيضانات في سيستان وبلوجستان.

كما أعلن المدير العام للهلال الأحمر في محافظة سيستان وبلوجستان عن توزيع 160 رزمة من المواد الغذائية المعبئة الصالحة للإستخدام لـ72 ساعة، و277 رزمة أخرى من المواد الغذائية المعبئة الصالحة للإستخدام لمدة شهر، وألف و322 قنينة من المياه المعدنية المعبئة، و80 كغم من الأرز، و سكر مكعبات، والزيت، والشاي، والحبوب والبقوليات بين منكوبي الفيضانات.

وبين، أن جراء الفيضانات الأخيرة، يعمل 355 شخصا من قوات الإغاثة في إطار 65 فريق لتقديم خدمات الإسعاف للمتضررين من الحادث، باستخدام 34 سيارة إسعاف خاصة بعمليات الإنقاذ والإغاثة.

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