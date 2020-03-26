10 آلاف و457 متعافيا من فيروس كورونا في إيران حتى اليوم

واضاف جهانبور في تصريح له اليوم الخميس، ان النتائج المخبرية تظهر تسجيل 2389 حالة اصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 (كورونا) منذ ظهر أمس (الأربعاء) حتى الآن ليبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 29 الفا و 406 أشخاص.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 10 الاف و457 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 157 شخصا آخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس الى 2234 حالة.

يتبع..أ م د