الحكومة تعمل على توفير السلع بكميات كبيرة وبأقل سعر

وفي اجتماع له اليوم الخميس، عبر الدجائرة التلفزيونية المغلقة مع محافظ مازندران والمدراء التنفيذيين بالمحافظة، أضاف جهانغيري، إنه يتم تقديم أكثر من 100 الف مليار تومان بأسعار تفضيلية للشركات الانتاجية التي تعاني من مشاكل وتلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية والتأمين على البطالة، وأوضح، ان مصارف البلاد ستخصص في الأيام المقبلة وبالتنسيق مع المصرف المركزي هذه التسهيلات المالية لوحدات الإنتاج.

واشار الى خطط الحكومة لتوفير التمويل للمراكز والوحدات العلاجية والمستشفيات، فضلا عن دفع تأمين البطالة لمن فقدوا وظائفهم بسبب تفشي وباء كورونا وقال ان قطاع السياحة في محافظة مازندران الذي لعب دورا كبيرا في الازدهار الاقتصادي للبلاد قد تضرر بسبب تضاؤل السفر و يجب على السلطات تحديد الأعمال المتعلقة بالسياحة اللازمة لتزويدها بالتسهيلات اللازمة.

واعتبر جهانغيري تلبية الاحتياجات الملحة للشعب في الوضع الحالي بانه من المهام الاخرى للحكومة وقال نحن نسعى جاهدين لتوفير جميع السلع بوفرة وبأقل سعر ولحسن الحظ، هناك ما يكفي من السلع في المستودعات في البلاد ولا داعي للقلق بشأن ذلك.

وأعرب عن أمله في اجتياز هذه الأزمة بشكل أفضل من خلال زيادة الإنتاج المحلي واستيراد السلع اللازمة.

انتهى**أ م د