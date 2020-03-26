القوة البرية للحرس الثوري سخرت جميع إمكانياتها لمكافحة فيروس كورونا

وفي تصريح أدلى به للمراسلين اليوم الخميس على هامش المناورات الشاملة لدفاع البيولوجي وتعقيم الاماكن العامة في المدن، أضاف العميد باكبور، ان هذه القوة لبت جميع الحاجات والطلبات الصحية والعلاجية للاجهزة التنفيذية.
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طهران/26 آذار/مارس/إرنا- صرح قائد القوة البرية اليوم الخميس، ان القوة البرية للحرس الثوري سخرت جميع إمكانياتها في مجال الصحة والعلاج بما في ذلك توظيف وحدات الحرب الحديثة، ووحدات أخرى لاجراء عمليات تعقيم البيئة.
وفي تصريح أدلى به للمراسلين اليوم الخميس على هامش المناورات الشاملة لدفاع البيولوجي وتعقيم الاماكن العامة في المدن، أضاف العميد باكبور، ان هذه القوة لبت جميع الحاجات والطلبات الصحية والعلاجية للاجهزة التنفيذية.
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