القوة البرية للحرس الثوري سخرت جميع إمكانياتها لمكافحة فيروس كورونا

وفي تصريح أدلى به للمراسلين اليوم الخميس على هامش المناورات الشاملة لدفاع البيولوجي وتعقيم الاماكن العامة في المدن، أضاف العميد باكبور، ان هذه القوة لبت جميع الحاجات والطلبات الصحية والعلاجية للاجهزة التنفيذية.

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