٢٧‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٣:٣٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83729116
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سلوفينا تعرب عن تضامنها مع ايران في مواجهة كورونا

سلوفينا تعرب عن تضامنها مع ايران في مواجهة كورونا

بلغراد / 27 اذار /مارس / ارنا- اعرب الرئيس السلوفيني عن تضامنه وشعب بلاده مع الشعب الايراني في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي رسالة بعثها الى الرئيس الايراني حسن روحاني، تمنى الرئيس السلوفيني بروت باخور افضل امانيه للحكومة والشعب الايراني لمناسبة عيد النوروز وبدء العام الايراني الجديد (بدا في 20 اذار/مارس)، معربا عن تضامنه وتعاطفه مع الشعب الايراني في مواجهة فيروس كورونا.

وجاء في جانب من الرسالة، في هذه الظروف الصعبة التي يواجه فيها بلدانا فيروس "كوفيد-19 " اود بان اعرب اصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب السلوفيني عن اسفنا وحزننا فيما يتعلق بمرض "كوفيد-19" الذي حصد حياة الكثير من الايرانيين.

واعلن الرئيس السلوفيني استعداد بلاده لمواصلة الجهود من اجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

انتهى ** 2342

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