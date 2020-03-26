سلوفينا تعرب عن تضامنها مع ايران في مواجهة كورونا

وفي رسالة بعثها الى الرئيس الايراني حسن روحاني، تمنى الرئيس السلوفيني بروت باخور افضل امانيه للحكومة والشعب الايراني لمناسبة عيد النوروز وبدء العام الايراني الجديد (بدا في 20 اذار/مارس)، معربا عن تضامنه وتعاطفه مع الشعب الايراني في مواجهة فيروس كورونا.

وجاء في جانب من الرسالة، في هذه الظروف الصعبة التي يواجه فيها بلدانا فيروس "كوفيد-19 " اود بان اعرب اصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب السلوفيني عن اسفنا وحزننا فيما يتعلق بمرض "كوفيد-19" الذي حصد حياة الكثير من الايرانيين.

واعلن الرئيس السلوفيني استعداد بلاده لمواصلة الجهود من اجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

انتهى ** 2342