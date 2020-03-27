محافظ طهران ينفي حظر التنقل في العاصمة يومي الثلاثاء والاربعاء

وقال محسني في تصريح له الخميس بان لا صحة لما تردد عن حظر التنقل في العاصمة بل سيتم منع الحضور في المنتزهات واتخاذ تدابير اكثر صرامة لمنع تواجد المواطنين في الاماكن العامة.

ونصح محافظ طهران المواطنين للتعاون والمشاركة المؤثرة في الالتزام بالشروط الصحية وعدم السفر وعدم الحضور في التجمعات والمراكز التجارية والمنتزهات بغية قطع السلسلة البيولوجية لفيروس كورونا وان يمضوا يوم "13 بدر" /يوم الاربعاء القادم/ (وهو اليوم الثالث عشر لعيد النوروز الذي يخرج فيه المواطنون عادة الى الطبيعة) في منازلهم بعيدا عن الطبيعة.

انتهى ** 2342