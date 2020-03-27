٢٧‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١٠:٠٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83729192
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محافظ طهران ينفي حظر التنقل في العاصمة يومي الثلاثاء والاربعاء

محافظ طهران ينفي حظر التنقل في العاصمة يومي الثلاثاء والاربعاء

طهران / 27 اذار /مارس /ارنا- نفى محافظ طهران انوشيروان محسني ما تردد عن حظر التنقل في العاصمة يومي الثلاثاء والاربعاء من الاسبوع الجاري.

وقال محسني في تصريح له الخميس بان لا صحة لما تردد عن حظر التنقل في العاصمة بل سيتم منع الحضور في المنتزهات واتخاذ تدابير اكثر صرامة لمنع تواجد المواطنين في الاماكن العامة.

ونصح محافظ طهران المواطنين للتعاون والمشاركة المؤثرة في الالتزام بالشروط الصحية وعدم السفر وعدم الحضور في التجمعات والمراكز التجارية والمنتزهات بغية قطع السلسلة البيولوجية لفيروس كورونا وان يمضوا يوم "13 بدر" /يوم الاربعاء القادم/ (وهو اليوم الثالث عشر لعيد النوروز الذي يخرج فيه المواطنون عادة الى الطبيعة) في منازلهم بعيدا عن الطبيعة.

انتهى ** 2342

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