ظريف يثمن جهود حماة الأمن في البلاد

وحيا ظريف عشية الثالث من شعبان وحلول يوم حرس الثورة الاسلامية، ذكرى الشهيد القائد قاسم سليماني وهنأ قوات حرس الثورة الاسلامية ورجال الأمن بهذا العيد مثمنا جهودهم وجهود قوات الجيش الغيارى وكوادر قوى الأمن القوية والطاقم الطبي للبلاد الحراس الصحيين للشعب الإيراني.
وأطلق مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض) علي اليوم الثالث من شهر شعبان الذي يتزامن مع ذكرى ميلاد اب الاحرار و كعبة الثوار الامام الحسين (ع) يوم حرس الثورة الاسلامية، تكريما للتضحيات التي قدمها الحرس الثوري للحفاظ علي عظمة الاسلام و الثورة الاسلامية.
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