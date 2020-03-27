ظريف يثمن جهود حماة الأمن في البلاد

موسكو/ 27 اذار/ مارس/ ارنا - قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ، أن موسكو بعثت مساعدات الى ايران ، لكن هذه المساعدات لم ترق الى مستوى انتشار فيروس كورونا فيها ، وبالتالي لابد لجميع الدول أن تقف اليوم الى جانب ايران في هذه الأزمة.