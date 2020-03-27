٢٧‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٧:٥١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83729782
٠ Persons

سمات

تعبيرا عن تضامنها مع الشعب الايراني لمكافحة فيروس كورونا؛

بلغراد تضيء شوارعها بألوان العلم الايراني

بلغراد تضيء شوارعها بألوان العلم الايراني

بلغراد / 27 اذار / مارس / ارنا – شهدت العاصمة الصربية بلغراد مبادرة تضامنية مع الشعب الايراني في سياق جهوده لمكافحة فيروس كورنا المستجد، وذلك عبر انارة الشوارع والمباني والصروح الشهيرة في هذا البلد بالالوان الثلاثة الاحمر والاخضر والابيض التي ترمز الى علم الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وافاد مراسل "ارنا" لدى صربيا نقلا عن كبار المسؤولين في مدينة بلغراد، انهم قرروا بهدف الاعلان عن تضامن الشعب الصربي مع شعوب الدول التي تعرضت الى انتشار فيروس كورونا مثل الصين وايطاليا وايران وفرنسا، تزيين المباني والصروح التراثية والحضارية لهذه المدينة بما في ذلك "برج افالا" والجسور والعمارات الكبيرة ومبنى البرلمان باضواء ملونة ترمز الى اعلام هذه البلدان.

وفي سياق متصل، صرحت وكيل عمدة بلغراد "اندريا ملادنوفيج" بشان هذه المبادرة، ان هذه التظاهرة الرمزية تحمل رسالة الى شعوب الدول التي تعاني من تفشي فيروس كورنا، "باننا قادرون من خلال التكاتف والتضامن مع بعضنا البعض التغلب على هذا الوباء العالمي".

انتهى ** ح ع   

سمات

تعليقك

You are replying to: .
1 + 8 =