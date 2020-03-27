بلغراد تضيء شوارعها بألوان العلم الايراني

وافاد مراسل "ارنا" لدى صربيا نقلا عن كبار المسؤولين في مدينة بلغراد، انهم قرروا بهدف الاعلان عن تضامن الشعب الصربي مع شعوب الدول التي تعرضت الى انتشار فيروس كورونا مثل الصين وايطاليا وايران وفرنسا، تزيين المباني والصروح التراثية والحضارية لهذه المدينة بما في ذلك "برج افالا" والجسور والعمارات الكبيرة ومبنى البرلمان باضواء ملونة ترمز الى اعلام هذه البلدان.

وفي سياق متصل، صرحت وكيل عمدة بلغراد "اندريا ملادنوفيج" بشان هذه المبادرة، ان هذه التظاهرة الرمزية تحمل رسالة الى شعوب الدول التي تعاني من تفشي فيروس كورنا، "باننا قادرون من خلال التكاتف والتضامن مع بعضنا البعض التغلب على هذا الوباء العالمي".

انتهى ** ح ع