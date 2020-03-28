شمخاني : ايمان وقوة الحرس نابعة من الاقتداء بسيد الشهداء (ع)

واشار علي شمخاني اليوم السبت في حسابه على تويتر الى يوم حرس الثورة الاسلامية، وكتب : لقد اثبت الزمن والتجارب التي مر بها حرس الثورة في مواجهة الأزمات ان هذا التشكيل الالهي يمثل البنية الأساسية للقوة المتنامية للثورة والنظام الاسلامي في مواجهة الأزمات ، مضيفا ان اخلاص وايمان حرس الثورة وقوته نابعة من الاقتداء بسيد الشهداء (ع).

وأطلق مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض) علي اليوم الثالث من شهر شعبان الذي يصادف ذكرى ولادة الامام الحسين (ع) يوم حرس الثورة الاسلامية، تكريما للتضحيات التي قدمها الحرس الثوري للحفاظ علي عظمة الاسلام و الثورة الاسلامية.

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