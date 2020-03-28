رئيس منظمة التعبئة: قمنا حتى الآن بانتاج 40 مليون كمامة طبية

وقال العميد سليماني صباح اليوم السبت خلال مراسم ازاحة الستار عن أول جهاز متنقل لفحص فيروس كورونا، المواجهة الرئيسية اليوم امام الشعب الايراني هي فيروس كورونا. وسنشهد قريبا ان شاء الله احتواءً تاماً لهذا الفيروس.

واضاف: نأمل من خلال تعاون الشعب الذي تحقق بشكل جيد حتى الآن، أن نشهد الاحتواء الكامل لهذا الوباء، مشيرا الى ان منظمة التعبئة قامت حتى الآن بانتاج 40 مليون كمامة طبية لسد حاجة الشعب.

واشار الى قيام التعبئة بتجهيز مركبة PCR كجهاز متنقل لفحص فيروس كورونا، قائلا ان هذا الجهاز تم تقديمه لوزارة الصحة وهو تجربة قيّمة حصل عليها نظامنا العلاجي من الحروب البيولوجية، مضيفا لا ينبغي ان نغفل عن قضية وجود أجهزة وعصابات في العالم تتحقق مصالحها في خلق حروب بيولوجية.

وأضاف رئيس منظمة تعبئة المستضعفين في ايران في ختام حديثه، علينا ان نكثف جهودنا وجهادنا وان شاء الله سنسمع قريبا نبأ اجتثاث هذا الفيروس وكما قال قائد الثورة الاسلامية يمكن تحويل هذا البلاء الى نعمة.

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