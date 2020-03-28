كاتب أمريكي: الحظر يشكل عقبة أمام احتواء كورونا في جميع أنحاء العالم

وشدد "روبرت فانتينا" في مقابلة مع (إرنا) اليوم السبت، على دور كل مواطن في القضاء على مرض كوفيد -19 وتابع: ان الجميع معرضون للخطر وعلينا جميعا أن نختار العزلة الذاتية لمنع انتشار المرض.

وأضاف المؤلف والباحث الأمريكي أنه مع الحفاظ على العزل الاجتماعي، فإننا بحاجة إلى الحفاظ على علاقات شخصية مع العائلة والأصدقاء حتى لو لم نتأثر شخصياً بالمرض، فإن أحبائنا يشعرون بالثقة في سماع أصواتنا.

وقال فانتينا: نظرا لانتشار فيروس كورونا حول العالم ونقص الموارد والمعدات المختبرية في العديد من المناطق، فانه يتعين على كل شخص البقاء في بيته لمواجهة هذا الفيروس .

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