متحدث وزارة الصحة : الامكانات العلاجية في البلاد متوفرة وفقا للمعايير القياسية العالمية

واضاف جهانبور في مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم السبت عبر الدائرة التلفزيوينة المغلقة، ان المستشفيات والمراكز العلاجية في البلاد بحاجة الى تزويد اسرة غرف العناية المركزة لديها بالاجهزة والمعدات اللازمة لمعالجة المصابين بفيروس كورونا ومنها اجهزة التنفس الاصطناعي والقطع المتعلقة بها.

وتابع : لقد اكد وزير الخارجية (الايراني) في وقت سابق ترحيبه بمبادرة اي جهة ترغب في ارسال هكذا شحنات طبية الى ايران.

واعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، في احدث حصيلة حول انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، ان اجمالي عدد الاصابات بالفيروس بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 35 الفا و 408 مصابين، والمتوفين 2517 شخصا، والمتعافين من هذا المرض 11 الفا و679 شخصا.

انتهى ** ح ع