٢٨‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٤:٤٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83730889
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متحدث وزارة الصحة : الامكانات العلاجية في البلاد متوفرة وفقا للمعايير القياسية العالمية

متحدث وزارة الصحة : الامكانات العلاجية في البلاد متوفرة وفقا للمعايير القياسية العالمية

طهران / 28 اذار / مارس / ارنا – اكد المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي "كيانوش جهانبور"، ان جميع الامكانات العلاجية متوفرة داخل البلاد وذلك وفقا للمعايير القياسية العالمية؛ مردفا ان ايران في غنى عن المساعدات الاجنبية سوى معدات غرف العناية المركزة (ICU) بما في ذلك اسرة واجهزة التنفس الاصطناعي (لمعالجة المصابين بفيروس كورونا).

واضاف جهانبور في مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم السبت عبر الدائرة التلفزيوينة المغلقة، ان المستشفيات والمراكز العلاجية في البلاد بحاجة الى تزويد اسرة غرف العناية المركزة لديها بالاجهزة والمعدات اللازمة لمعالجة المصابين بفيروس كورونا ومنها اجهزة التنفس الاصطناعي والقطع المتعلقة بها.

وتابع : لقد اكد وزير الخارجية (الايراني) في وقت سابق ترحيبه بمبادرة اي جهة ترغب في ارسال هكذا شحنات طبية الى ايران.

واعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، في احدث حصيلة حول انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، ان اجمالي عدد الاصابات بالفيروس بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 35 الفا و 408 مصابين، والمتوفين 2517 شخصا، والمتعافين من هذا المرض 11 الفا و679 شخصا.

انتهى ** ح ع

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