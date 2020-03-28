الأنفاس المنهكة لمصابي الكيماوي.. تلهم الحياة للشعب بأكمله

وفي تغريدته التي نشرها بمناسبة ذكرى مولد سيدنا أبي الفضل العباس (عليه السلام) في الرابع من شعبان المعظم الذي اختير يوما وطنيا لمعاقي الحرب في إيران، تابع صالحي: هذه الأيام، عندما نرى عناء المصابين بكورونا الذين يلتقطون أنفساهم بصعوبة، نلمس بوضوح أكثر معاناة معاقي الحرب المصابين بالكيماوي.

واعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغت لغاية ظهر اليوم السبت 35 الفا و 408 حالات، والمتوفين جراء الإصابة 2517، فيما تعافى 11 الفا و679 شخصا.

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