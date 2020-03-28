وزارة العمل الايرانية توافق على تمديد تصاريح عمل الرعايا الاجانب

واوضح ابراهيمي في تصريح له اليوم السبت، انه بناء على موافقة وزير العمل "محمد شريعتمداري" فقد تم تمديد جميع تصاريح الشركات المتقدمة لتوظيف الرعايا الاجانب المقيمين في البلاد.

واضاف، ان تصاريح عمل الاجانب المقيمين في ايران التي انتهت صلاحيتها مع بدء السنة الجديدة (الايرانية – في 21 اذار / مارس 2020) مُددت لفترة شهرين بصروة تلقائية ومن دون الحاجة الى مراجعة وزارة العمل في هذا الخصوص.

و وفقا للبيان الصادر اليوم عن وزارة الصحة الايرانية، فقد بلغ اجمالي عدد الاصابات بفيروس كورنا في ايران لغاية ظهر اليوم السبت 35 الفا و 408 مصابين، والمتوفين 2517 شخصا، والمتعافين من هذا المرض 11 الفا و679 شخصا.

انتهى ** ح ع