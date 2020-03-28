الرئيس روحاني يجتمع حاليا مع اخصائيي الامراض السارية والتنفسية في البلاد

واوضح "اشنا في تغريدة نشرها عبر تويتر اليوم، ان اجتماع الرئيس روحاني مع ابرز اخصائيي الامراض السارية والتنفسية وطب الطوارئ والسلامة الصحية وعلم الفيروسات والاوبئة قائم حاليا.

واضاف : ان هؤلاء الاخصائيين يقومون خلال الاجتماع بالرد على اسئلة رئيس الجمهورية الخمسة ويبدون مواقفهم في هذا الخصوص.

و وفقا للبيان الصادر اليوم عن وزارة الصحة الايرانية، فقد بلغ اجمالي عدد الاصابات بفيروس كورنا في ايران لغاية ظهر اليوم السبت 35 الفا و 408 مصابين، والمتوفين 2517 شخصا، والمتعافين من هذا المرض 11 الفا و679 شخصا.

انتهى ** ح ع