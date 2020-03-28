٢٨‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٧:٢٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83731049
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الرئيس روحاني يجتمع حاليا مع اخصائيي الامراض السارية والتنفسية في البلاد

الرئيس روحاني يجتمع حاليا مع اخصائيي الامراض السارية والتنفسية في البلاد

طهران / 28 اذار / مارس / ارنا – اعلن رئيس مركز الدراسات الستراتيجية بدائرة رئاسة الجمهورية "حسام الدين اشنا" عن اجتماع الرئيس روحاني حاليا مع الاطباء الاخصائيين في مجال الامراض التنفسية والسارية؛ مبينا ان هؤلاء المختصين يقومون بالرّد على اسئلة رئيس الجمهورية بكل صراحة ودقة علمية ويبدون مواقفهم في هذا الخصوص.

واوضح "اشنا في تغريدة نشرها عبر تويتر اليوم، ان اجتماع الرئيس روحاني مع ابرز اخصائيي الامراض السارية والتنفسية وطب الطوارئ والسلامة الصحية وعلم الفيروسات والاوبئة قائم حاليا.

واضاف : ان هؤلاء الاخصائيين يقومون خلال الاجتماع بالرد على اسئلة رئيس الجمهورية الخمسة ويبدون مواقفهم في هذا الخصوص.

و وفقا للبيان الصادر اليوم عن وزارة الصحة الايرانية، فقد بلغ اجمالي عدد الاصابات بفيروس كورنا في ايران لغاية ظهر اليوم السبت 35 الفا و 408 مصابين، والمتوفين 2517 شخصا، والمتعافين من هذا المرض 11 الفا و679 شخصا.

انتهى ** ح ع

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