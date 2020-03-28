قائد الثورة يعزي بوفاة اية الله الحاج سيد جعفر كريمي

وافاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية اليوم السبت، ان سماحته عزّى في بيان بمناسبة وفاة الفقيه الجليل آية الله الحاج السيد جعفر كريمي؛ مضيفا ان بيان العزاء الصادر بالمناسبة عن قائد الثورة جاء على الشكل التالي :

بسم الله الرحمن الرحیم

انني اعزّي بمناسبة وفاة الفقيه الجليل المرحوم اية الله الحاج سيد جعفر كريمي (رضوان الله عليه)، اسرة الفقيد الكريمة وجميع محبيه وتلاميذه.

لقد كان هذا العالم الجليل من جملة الفضلاء الذين شكلوا الحلقة العلمية المقربة للامام الراحل خلال سنوات اقامته بالنجف الاشرف، كما واصل خدماته القيمة في سنوات ما بعد انتصار الثورة الاسلامية؛ وبعد رحيل سماحته كان ضمن زملائي في قم الذين استفدت من خدماته لسنوات.

اسأل الباري تعالى لهذا الفقيد بالرحمة والغفران وعلوّ الدرجات والحشر من اسلافه الاطهار.

السیّد علی الخامنئي

انتهى ** ح ع