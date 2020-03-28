مسؤول بدائرة الرئاسة : كرونا اركع قادة الدول المتغطرسة في العالم

وكتب "اشنا" في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر اليوم : ان فيروس كورونا قبل ان يهدد سلامة الاشخاص، شكّل تحديّا لسلامة انظمة الهيمنة كما ادّى الى اخضاع عدد من ابرز واشهر القادة المغترين في الدول المتغطرسة الكبرى.

واكد المسؤول بدائرة رئاسة الجمهورية في تغريدته : انني قررت الحفاظ على سلامتي داخل منزلي كي لا يضطر بلادي البقاء في الحجر الصحي.

و وفقا للبيان الصادر اليوم عن وزارة الصحة، فقد بلغ اجمالي عدد الاصابات بفيروس كورنا في ايران لغاية ظهر اليوم السبت 35 الفا و 408 مصابين، والمتوفين 2517 شخصا، والمتعافين من هذا المرض 11 الفا و679 شخصا.

انتهى ** ح ع