عجوز ايراني عمره 101 عام يتعافى من كورونا

وقال متكي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" ان هذا الشخص راجع المستشفى قبل 20 يوما حيث رقد فيه وخضع للعلاج اللازم الى ان تعافى تماما وخرج من المستشفى السبت.

وقد اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر السبت 35 الفا و 408 اشخاص ، والمتوفين 2517 والمتعافين 11 الفا و679 شخصا.

وتعد محافظة كلستان من المحافظات ذات النسبة العالية من حيث الاصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد المتوفين فيها 167 شخصا لغاية ظهر الجمعة.

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