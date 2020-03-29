ناشط سلام أمريكي: الجيش الأمريكي بات مصدرا لانتشار كورونا

وقال "جو لمباردو"، عضو الفريق الأمريكي "الائتلاف الموحد الوطني المناهض للحرب"، في مقابلة حصرية مع إرنا اليوم الأحد: أن كورونا كشف وبدقة نقاط الضعف في نظام الرعاية الصحية الأمريكية ، ما يجعل الشعب الامريكي أكثر حساسية تجاه الانفاق العسكري الواسع للبلاد.

واشار الى استقطاع 64 سنتا من كل دولار كضريبة تذهب إلى الجيش، مضيفا إن مؤسستنا العسكرية تشبه السجن الكبير الذي يضم عددا كبيرا من الناس، وسوف ينقلون العدوى بالفيروس الى احدهما الاخر.

وأضاف ناشط السلام الأمريكي : أننا كحركة مناهضة للحرب، ندعو إلى عودة الجنود الى ديارهم ليكونوا في مأمن من الفيروس، كما ان عودتهم ستقلل من انتشار كورونا في جميع أنحاء العالم.

وردا على سؤال لارنا حول نشاطات النخبة الأمريكية لرفع الحظر الاقتصادي على إيران في وقت تفشي كورونا، أجاب ناشط السلام الامريكي: أن ترامب لايفكر سوى بالمزيد من ممارسة الضغوط على ايران، ولن يغير هذا الاتجاه ما لم يواجه ضغوطا حقيقية .

وصرح لومباردو بان الكثير في الولايات المتحدة بات حساسا ومنزعجا، وبالتالي هناك جهود متواصلة لرفع العقوبات الأمريكية عن إيران ودول أخرى.

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