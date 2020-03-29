الحائز على فضية بطولة العالم في المصارعة الحرة : لنبق في المنزل

واضاف "صادق كودرزي" اليوم الاحد: كنت قبل تفشي كورونا، أعمل على تدريب المصارعين في احد نوادي طهران للاعمار المختلفة لكن بسبب تفشي فيروس كورونا لا يوجد حاليا اي نشاط رياضي.

واعتبر تأجيل دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو كفرصة لتحقيق نجاح أكبر وقال هذا الامر جيد بالنسبة لنا لان المصارعين الشباب بحاجة الى عام على الاقل لاعداد انفسهم ومن جهة اخرى بامكان الكوادر الفنية اختيار افضل اللاعبين والتخطيط الفني الافضل كما هناك فرصة اكبر لحسن يزداني وعلي رضا كريمي للوصول الى جهوزية شاملة بعد اصابتهما.

واضاف كودرزي الذي فاز بميداليتين فضية وبرونزية في البطولات العالمية للمصارعة الحرة بانه یمکن القضاء علی فيروس كورونا من خلال البقاء في المنزل والتحلي بالصبر والتعاون.

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