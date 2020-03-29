صفراف: على الشعب الإيراني مساعدة حكومته من خلال رعاية الضوابط الجديدة

واضاف رجب صفراف في مقابلة مع مراسل ارنا في موسكو اليوم الاحد : أعتقد أن مقترحات الحكومة الإيرانية وجهودها لمواجهة كورونا ومنع نشرها لها ما يبررها، لأنه فيروس رهيب ومميت.

وصرح بان الكثير في إيران يعتقدون أن فيروس كورونا لا يصيبهم لذا لايبالون بالتعليمات الصحية وهذا ما يشكل خطرا.

وحذر الخبير الروسي من أنه إذا لم يحترم المواطنون قضايا الوقاية من كورونا، فلن يتمكن أي بلد من احتواء هذا الفيروس، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية حتى تتمكن الدولة من توفير الرعاية الصحية لشعبها .

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