٢٩‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١:٣٠ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83731804
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مساهمتي في مكافحة كورونا

صفراف: على الشعب الإيراني مساعدة حكومته من خلال رعاية الضوابط الجديدة

صفراف: على الشعب الإيراني مساعدة حكومته من خلال رعاية الضوابط الجديدة

موسكو/ 29 اذار/ مارس/ ارنا - قال رئيس مركز الدراسات الإيرانية المعاصرة في روسيا، إن الحجر الصحي الجديد والقيود المفروضة على حركة المرور العامة للشعب الإيراني لها ما يبررها في ظل ظروف تفشي كورونا، وينبغي على المواطنين مساعدة الحكومة من خلال الامتثال لهذه القوانين.

واضاف رجب صفراف في مقابلة مع مراسل ارنا في موسكو اليوم الاحد : أعتقد أن مقترحات الحكومة الإيرانية وجهودها لمواجهة كورونا ومنع نشرها لها ما يبررها، لأنه فيروس رهيب ومميت.

وصرح بان الكثير في إيران يعتقدون أن فيروس كورونا لا يصيبهم لذا لايبالون بالتعليمات الصحية وهذا ما يشكل خطرا.

وحذر الخبير الروسي من أنه إذا لم يحترم المواطنون قضايا الوقاية من كورونا، فلن يتمكن أي بلد من احتواء هذا الفيروس، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية حتى تتمكن الدولة من توفير الرعاية الصحية لشعبها .

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