مساعد وزير الصحة : نجري اختبارات على 20 اسلوبا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا

وفي تصريح خاص لمراسل "ارنا" اليوم الاحد، اوضح "ملك زادة" ان الخلايا الجذعية تشكل احد هذه الاساليب العلاجية الذي يتم استخدامه لمعلاج الامراض الرئوية الحادة؛ مضيفا ان هذا الاسلوب دخل المرحلة التجريبية حاليا.

وتابع مساعد وزير الصحة، ان هناك مشروع اكبر يتم الاعداد له في هذا السياق من اجل التوصل الى اسلوب علاجي في اطار المعايير القياسية لمعالجة المرضى الذين لم يتجاوبوا مع اي دواء اخر.

ولفت ملك زادة الى ان جميع الاساليب المستخدمة حاليا لمعالجة الاصابات بفيروس كورونا لا تزال في مرحلة الدراسات، ذلك انه فيروس جديد ويؤدي الى اعراض مرضية جديدة ايضا.

وفيما نفى امكانية التوصل الى عقار يتناغم والمعايير القياسية في غضون فترة قصيرة لمعالجة الامراض الناجمة عن فيروس كورونا، قال مساعد وزير الصحة الايراني : هناك حاجة الى اجراء مزيد من الاختبارات وعلى مدى 10 اشهر كحد ادنى من اجل التوصل الى هكذا دواء.

انتهى ** ح ع