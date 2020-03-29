انتاج جهاز التنفس الاصطناعي بواسطة الشركات المعرفية في ايران

وفي مدونة نشرها اليوم الاحد عبر حسابه الشخصي بموقع اينستاغرام، اشار "ستاري" الى انتاج 30 جهاز تنفس اصطناعي من قبل "شركة احیاء درمان" الايرانية المعرفية، ليتم تزويد المستشفيات والمراكز العلاجية بهذه الاجهزة التي وصفها بأهم وسيلة للحد من تفشي فيروس كورونا داخل البلاد.

كما نوّه مساعد رئيس الجمهورية بتطوير خط الانتاج لاجهزة التنفس الاصطناعي محلية الصنع قريبا.

يذكر ان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني "كيانوش جهانبور" اعلن اليوم الاحد، ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد لغاية ظهر اليوم بلغ 38 الفا و309 اشخاص، والمتوفين 2640 والمتعافين 12 الفا و391 شخصا.

انتهى ** ح ع