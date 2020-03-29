ظريف: كفوا عن إتباع الحظر اللا أخلاقي واللا قانوني الأميركي

وأفادت الدائرة العامة للإعلام في وزارة الخارجية، بأن ظريف أضاف في تغريدته، "في الوقت الراهن الذي تفشى فيه كورونا، تجاوزت الولايات المتحدة التخريب والقتل، وشنت حربا اقتصادية وأخذت تمارس الإرهاب الاقتصادي والإرهاب الصحي ضد الإيرانيين. وهذا يتجاوز حتى حدود الإجراءات المسموح بها في ساحة الحرب".

انتهى**أ م د