ظريف: كفوا عن إتباع الحظر اللا أخلاقي واللا قانوني الأميركي

وأفادت الدائرة العامة للإعلام في وزارة الخارجية، بأن ظريف أضاف في تغريدته، "في الوقت الراهن الذي تفشى فيه كورونا، تجاوزت الولايات المتحدة التخريب والقتل، وشنت حربا اقتصادية وأخذت تمارس الإرهاب الاقتصادي والإرهاب الصحي ضد الإيرانيين. وهذا يتجاوز حتى حدود الإجراءات المسموح بها في ساحة الحرب".
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طهران/29 آذار/مارس/إرنا- كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة له اليوم الأحد، "كفوا عن المساعدة على جرائم الحرب! كفوا عن إتباع الحظر اللا أخلاقي واللا قانوني الأميركي"؛ مشيرا بذلك الى حرب الولايات المتحدة الشاملة وغير المسبوقة ضد الشعب الإيراني.
وأفادت الدائرة العامة للإعلام في وزارة الخارجية، بأن ظريف أضاف في تغريدته، "في الوقت الراهن الذي تفشى فيه كورونا، تجاوزت الولايات المتحدة التخريب والقتل، وشنت حربا اقتصادية وأخذت تمارس الإرهاب الاقتصادي والإرهاب الصحي ضد الإيرانيين. وهذا يتجاوز حتى حدود الإجراءات المسموح بها في ساحة الحرب".
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