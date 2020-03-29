مسؤول : القطاع الزراعي في ايران حقّق نموا بنسبة 7,4 بالمئة خلال العام المنصرم

وفي تصريح له خلال مراسم تقديم المدير الجديد لمنظمة الغابات والسهول وادارة تجمعات المياه بوزارة الجهاد الزراعي؛ نوه طلائي بدور هذه المنظمة والكوادر العاملة لديها في مجال حماية الغابات والسهول والحد من ظاهرة التصحر والاتربة والغبار في البلاد.

وفي معرض الاشارة الى النمو الزراعي بنسبة 7,4 بالمئة خلال العام الماضي، نوّه هذا المسؤول بجهود القطاعين العام والخاص والاستفادة المثلى للموارد والثروات الطبيعية الى افضت الى هذا الانجاز وذلك رغم ظروف الحظر العصيبة على مدى السنوات الاخيرة في ايران.

انتهى ** ح ع