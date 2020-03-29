تفريغ وشحن السلع في خرمشهر يسجل زيادة بنسبة 26 في المئة

وأضاف أسعدي: كان إنشاء وتشغيل محطة الحاويات وتوفير معدات التفريغ والشحن باستثمارات القطاع الخاص بمبلغ ألف و750 مليار ريال (يعادل الدولار 42000 ريال إيراني حسب التسعيرة الرسمية) أهم الإجراءات المتخذة في ميناء خرمشهر العام الماضي.

وتابع، ان مد خط سككي لنقل حاويات السلع، كان أيضا من الخطوات الهامة الأخرى التي تمت في العام الماضي في هذا الميناء.

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