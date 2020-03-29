٣٠‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١٢:٢٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83732503
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شركة ايرانية تصنع 30 جهازا للتنفس الاصطناعي يوميا لمرضى كورونا

شركة ايرانية تصنع 30 جهازا للتنفس الاصطناعي يوميا لمرضى كورونا

مشهد / 29 اذار /مارس /ارنا- اعلن رئيس واحة العلم والتكنولوجيا في محافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران عن تصنيع 30 جهازا للتنفس الاصطناعي يوميا لاقسام العناية الخاصة بالمرضى المصابين بفيروس كورونا.

وقال رضا قنبري في تصريح لوكالة "ارنا"، ان احدى الشركات التابعة لمجموعة واحة العلم والتكنولوجيا تقوم حاليا بانتاج 30 جهازا للتنفس الاصطناعي للعناية الخاصة بمرضى فيروس كورونا.

واشار الى ان هذه الشركة بدات نشاطها قبل 10 اعوام بتصنيع جهاز للتخدير وتمكنت قبل عامين من تصنيع جهاز "سي تي سكن" واضاف، ان الشركة صنعت لغاية الان 3500 جهاز للتنفس الاصطناعي حيث تم نصبها في 460 مركزا طبيا في مختلف انحاء البلاد.

ونوه الى ان الانتاج اليومي لاجهزة التنفس الاصطناعي كان 5 اجهزة لكنه تم رفع العدد الى 30 جهازا في ضوء الظروف الراهنة التي يتفشى فيها فيروس كورونا وقال، انه تم ابرام عقد مع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي لتصنيع الف جهاز وهو ما يستغرق 48 يوما وفيما لو طلبت الوزارة عددا اكبر فان الشركة مستعدة لهذا الامر.

انتهى ** 2342

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