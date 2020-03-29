٣٠‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١:٠٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83732520
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رئيس القضاء الايراني يؤكد ضرورة تصدي وسائل الاعلام للحرب النفسية المعادية

رئيس القضاء الايراني يؤكد ضرورة تصدي وسائل الاعلام للحرب النفسية المعادية

طهران / 30 اذار /مارس /ارنا- اكد رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي، ضرورة تصدي وسائل الاعلام للحرب النفسية المعادية، مشيدا بالجهود المبذولة في سياق توعية الراي العام بشان مكافحة فيروس كورونا.

وخلال اتصال هاتفي مع رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية علي عسكري الاحد، اشاد آية الله رئيسي بجهود المؤسسة في التوعية العامة بشان العزل الاجتماعي والتقليل من التنقلات غير الضرورية وقال، ان وسائل الاعلام خاصة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ينبغي ان تكون لها اليد المتفوقة في مواجهة الحرب النفسية المعادية وتوعية الراي العام تجاه حقائق البلاد الجارية وان لا تسمح للاشاعات والاخبار غير الحقيقية من التشويش على الراي العام.

وفي اتصال هاتفي مع وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، اشاد رئيس السلطة القضائية بجهود المعنيين في اللجنة الامنية والاجتماعية والسياسية لتنفيذ مشروع العزل الاجتماعي والتنفيذ الناجح لخطط مواجهة فيروس "كوفيد -19" وقال، آمل بان نتمكن في ظل السياسات المرسومة ومواكبة المواطنين من التغلب سريعا على هذا الفيروس الوارد وان نعيد الصحة والسلامة للمجتمع الايراني مرة اخرى.

انتهى ** 2342

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