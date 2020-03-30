وزير الدفاع يثمن جهود الجيش في مكافحة فيروس كورونا

وافادت العلاقات العامة لوزارة الدفاع ان العميد "امير حاتمي" بعث برسالة الى القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية اللواء سيد عبدالرحيم موسوي اشار فيها الى المساعي والجهود التي قدمها جيش الجمهورية الاسلامية دعما للكوادر الصحية في البلاد وقال: ان ما قامت به قوات الجيش على مر اربعين عاما من عمر الثورة الاسلامية وفي ظل التدبير الحكيم لقائد الثورة الاسلامية سجل صفحة ناصعة ومضيئة في تاريخ الشعب الايراني البطل الابي .وهو اليوم يسجل بطولات في مكافحة فيروس كورونا ويقدم الخدمات في هذا المجال.

و اعرب العميد حاتمي " عن تقديره للاجراءات الجهادية التي قام بها الجيش في مواجهة فيروس كورونا وقال : ان تشييد مجمع علاجي بسعة 2000 سرير بواسطة الجيش كان عملا واجراءا جهاديا . متمنيا دوام العلو والعزة للقوات المسلحة وجيش الجمهورية الاسلامية .

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