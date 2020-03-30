٣٠‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١٢:١٠ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 83732824
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سفیر ایران الجديد يباشر مهام عمله في ماليزيا

سفیر ایران الجديد يباشر مهام عمله في ماليزيا

طهران/ 30 أذار/مارس/ارنا- وصل سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية الجديد لدى ماليزيا "علي اصغر محمدي "الى كوالالمبور ليباشر مهام عمله في السفارة.

وكان علي اصغر محمدي  قبل ذلك سفيرا للجمهورية الإسلامية لدى فيليبين ، كما كان يتولى منصب المدير العام لشؤون الايرانيين في الخارج  والمدير العام للشؤون القنصلية  بوزارة الخارجية، ورئاسة  الامانة العامة للمجلس الاعلى للايرانيين في خارج البلاد .

وكانت "مرضية افخم" سفيرة ايران لدى ماليزيا.
كما وصل سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية الجديد لدي تايلاند السيد رضا نوبختي الى بانكوك وبدا مهام عمله .

وكان نوبختي قبل ذلك سفيرا للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى ساحل العاج وكان قد تولى منصب رئاسة دائرة الرعايا واللاجئين والمهاجرين الاجانب بوزارة الخارجية .

انتهى** 1453**

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