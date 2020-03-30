عضو برلماني: تسهيل ظروف العمل یلعب دورا مهما في تحقق النهضة الانتاجية

واشار مفتح اليوم الاثنين الى تسمية هذا العام من قبل قائد الثورة الاسلامية بعام " نهضة الانتاج" وقال : انه على الجهات المختلفة في الحكومة ان تقوم بوضع الخطط اللازمة والكفيلة لتحقيق النهضة الانتاجية واهمها هي تسهيل ظروف العمل التي تعد اساس تحقيق التطور والازدهار.

واكد مفتح انه يجب على الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية اعداد الخطط اللازمة والبرمجة لتحقق شعار العام الجاري وهو النهضة الانتاجية.

واعتبر ان مفتاح حل مشاكل البلاد يكمن في ازدهار الانتاج الذي يتحقق بالتعاون بين جميع الجهات و الاركان لتسهيل ظروف العمل والسير نحو تحقيق النهضة الانتاجية .

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