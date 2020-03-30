برج الحرية (ازادي) في طهران اكتسى باللون الابيض تكريما للكوادر الطبية

واكتسى برج ازادي بالأنوار البيضاء مساء أمس الأحد بالتزامن مع التعبئة العامة للمؤسسات والهيئات العامة لمكافحة فيروس كورونا وتقديرا لجهود الأطباء والممرضات والطاقم الطبي والمهنيين الطبيين في جميع أنحاء البلاد باعتبارهم المدافعين في الخط الاول عن صحة وسلامة المواطنين وما يتطلب ذلك من تضحيات.

كما رسمت لوحات ضوئية على البرج كتب عليها شعار الحملة الوطنية # لنبق في المنزل بهدف حث المواطنين على البقاء في المنازل لقطع سلسلة انتشار فيروس كورونا باسرع وقت وبالتالي دعم الكوادر الطبية والتعاون معها.

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