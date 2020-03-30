٣٠‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١٢:٤٧ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83732971
٠ Persons

سمات

برج الحرية (ازادي) في طهران اكتسى باللون الابيض تكريما للكوادر الطبية

برج الحرية (ازادي) في طهران اكتسى باللون الابيض تكريما للكوادر الطبية

طهران/ 30 اذار/ مارس/ ارنا – أكتسى برج الحرية (ازادي) الذي يعد الرمز الوطني في البلاد، بالأنوار البيضاء تكريما للكوادر الطبية العاملة في مكافحة كورونا.

واكتسى برج ازادي بالأنوار البيضاء مساء أمس الأحد بالتزامن مع التعبئة العامة للمؤسسات والهيئات العامة لمكافحة فيروس كورونا وتقديرا لجهود الأطباء والممرضات والطاقم الطبي والمهنيين الطبيين في جميع أنحاء البلاد باعتبارهم المدافعين في الخط الاول عن صحة وسلامة المواطنين وما يتطلب ذلك من تضحيات.

كما رسمت لوحات ضوئية على البرج كتب عليها شعار الحملة الوطنية # لنبق في المنزل بهدف حث المواطنين على البقاء في المنازل لقطع سلسلة انتشار فيروس كورونا باسرع وقت وبالتالي دعم الكوادر الطبية والتعاون معها.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
9 + 8 =