لتتبنى اليونسكو موقفا مناسبا لإنهاء الحظر اللاإنساني

واضافت الرسالة اليوم الاثنين: نشهد هذه الأيام انتشار فيروس كورونا الخطير والذي يستهدف المجتمعات البشرية برمتها وهذا ما يذكر سكان الدول التي تتعرض لهذا الفيروس بالاوبئة التي اجتاحت العالم في فترات سابقة كالطاعون والكوليرا والسل.

وأكد النشطاء الجامعيون، أن إيران الإسلامية مهد الحضارة والثقافة والأدب، تعاني اليوم مثل الدول الأخرى، من هذا الحدث المؤلم، مع فرق واضح يتمثل بفرض الحظر بعقلية القرون الوسطى من قبل الولايات المتحدة التي انسحبت من جانب واحد من الاتفاق النووي مستهدفة اقتصاد البلاد ونظامها الصحي، و بالتالي صار من الصعب الحصول على الأدوية والتجهيزات اللازمة لمعالجة مرضى كورونا.

و دعا النشطاء الجامعيين الايرانيين، منظمة اليونسكو إلى بذل قصارى جهدها لاتخاذ موقف تجاه النهج العنيد والسلطوي للادارة الأمريكية وإنهاء العقوبات المفروضة على الشعب الإيراني في المجالات التالية:

- رفع الحظر المفروض على شحن المستلزمات الصيدلانية والطبية لإيران

- إلغاء كافة العقوبات اللاإنسانية التي تعوق الوصول إلى المعدات والخدمات الطبية

- الغاء الحظر عن الصادرات والذي حال دون الحصول على عائدات التصدير المالية وبالتالي حال دون التغلب على المشاكل الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

انتهى** 2344